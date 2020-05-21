  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske taktığı o görüntüler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske taktığı o görüntüler!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılışının ardından Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam arabasında maske taktığı görüldü.

Peru'da Belediye Başkanı'ndan skandal olay! Tabuta girip ölü taklidi yaptıPeru'da Belediye Başkanı'ndan skandal olay! Tabuta girip ölü taklidi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında konuştu!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında konuştu!

Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: ''Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır''Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: ''Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır''

Prof.Dr. Levent Yamanel: ''Hava akımı oluşturan tüm cihazlar virüs bulaştırabilir''Prof.Dr. Levent Yamanel: ''Hava akımı oluşturan tüm cihazlar virüs bulaştırabilir''

 

21 Mayıs 2020 Perşembe 17:59

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Güney Kıbrıs Ordusu’ndaki işkence ve dayak görüntüleri ortalığı karıştırdı!
Güney Kıbrıs Ordusu’ndaki işkence ve dayak görüntüleri ortalığı karıştırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske taktığı o görüntüler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske taktığı o görüntüler!
İstanbul'da evlat cinayeti! Tabancayla öldürdükten sonra yanı başında ağladı
İstanbul'da evlat cinayeti! Tabancayla öldürdükten sonra yanı başında ağladı
Tekirdağ’dan akıl almaz görüntü! Motosikletle dev varil taşıdılar
Tekirdağ’dan akıl almaz görüntü! Motosikletle dev varil taşıdılar
Dumanlar çıkan araçtan korkunç anlar! Müslüman kıyafetleri satan mağazaya daldı
Dumanlar çıkan araçtan korkunç anlar! Müslüman kıyafetleri satan mağazaya daldı
Peru'da Belediye Başkanı'ndan skandal olay! Tabuta girip ölü taklidi yaptı
Peru'da Belediye Başkanı'ndan skandal olay! Tabuta girip ölü taklidi yaptı
Bursa Terminali'nde otobüs firmalarının çalışanlarından yolcu kapma kavgası!
Bursa Terminali'nde otobüs firmalarının çalışanlarından yolcu kapma kavgası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında konuştu!
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüs devrildi
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüs devrildi
Hırsızlık yapacaktı! Üçüncü kattan düşüp öldü
Hırsızlık yapacaktı! Üçüncü kattan düşüp öldü