Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske taktığı o görüntüler!
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılışının ardından Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam arabasında maske taktığı görüldü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında konuştu!
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21 Mayıs 2020 Perşembe 17:59
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