Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske taktığı o görüntüler!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılışının ardından Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam arabasında maske taktığı görüldü.