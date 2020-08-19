Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasının sonlarına doğru yaptığı açıklamada,"Cuma günü inşallah bir müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum." dedi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi müjdeyi vereceği merak konusu oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi nedir? Erdoğan'ın müjdesi ne? sorularının cevapları araştırılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NEDİR? MÜJDESİ NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak duyuracağı müjdeler arasında bu konular yer alıyor.

Erdoğan'ın 'hayalim' diyerek lanse ettiği Kanal İstanbul projesinin temelinin atılması,

-Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin yürüttüğü aşı ve ilaç çalışmaları,

-Doğu Akdeniz'de sürdürülen sondaj çalışmalarına ilişkin olarak müjde verebileceği düşünülüyor.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum. Açıklarsam heyecanı kaybolur. Şimdi açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." diye konuştu.