Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihinde önemli bir adım atılacağını belirterek, 'müjde' açıklayacağını duyurmuştu. Erdoğan, bugün Cuma namazının ardından Dolmabahçe'de Millete Sesleniş konuşması ile 'müjde'yi duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi.

"ARTIK BU ALANDA EN ÜST LİGE ÇIKMIŞ BİR TÜRKİYE VAR"

Erdoğan, bu doğalgaz keşfinin tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdiğimizi söylerken, "Artık bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var" dedi. Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz." diye konuştu.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SONRASI DOLAR KURUNDA SON DURUM

Yapılan müjde açıklamasıyla birlikte dolar piyasalarının düşüşe geçmesi beklenirken tekrar yükselişe geçti. Geçtiğimiz günlerde müjdenin açıklanacağı söylendiğinde, dolar kuru, 7.40 seviyelerinden 7.20'lere gerilemişti. Ancak bugün doğalgaz keşfinin açıklanmasının ardından tekrar yükselişe geçti. 7.20'lere gerileyen dolar, şu an 7.33 seviyelerine çıktı.

ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı müjde öncesi 444 TL seviyesindeydi. Açıklama sonrası gram altın hızlı şekilde yükseldi ve 453 TL seviyesine geldi.