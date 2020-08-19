Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu gemicik filosunu büyüttü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan tarafından 2007 yılında 50 bin lira sermaye ve bir ortak ile kurulan MB Denizcilik şirketinin geçtiğimiz günlerde sermayesini yükselttiği ortaya çıktı. 2 milyon 650 bin lira arttırılan sermayenin 5 milyon 300 bin liraya çıktığı öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, 6 Şubat 2007 tarihinde aldığı 2 milyon 350 bin dolarlık 'Safran 1' gemisi ile gündeme gelen Ahmet Burak Erdoğan'ın bu yatırımı, vatandaşlar ve muhalefet tarafından tepki toplamıştı. Bunun üzerine o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, 'Gemi var, gemicik var!' açıklamasında bulunmuş fakat oğlu Burak Erdoğan, gemi alımlarına devam etmişti.

TOPLAM SERMAYE 5 MİLYON 300 BİN LİRA

Yapımına 1991 yılında Gemyat Tersanesi'nde başlanan 6 metre boyunda, 14 metre genişliğinde ve 4 bin 495 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V SAFRAN-1 isimli genel kargo gemisi, 1 milyon 100 bin dolara Fahri Göncü'nün sahibi olduğu FG Denizcilik Şirketi'ne satılmıştı.

Ahmet Burak Erdoğan ve Mecit Mert Çankaya'nın ortağı oldukları MB Denizcilik, 2007 yılında 50 bin lira ile kurdukları şirkette 18 Şubat tarihinde sermaye arttırımı gerçekleştirdi. 2 milyon 650 bin lira olan sermayesini 5 milyon 300 bin liraya yükselten şirkette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu sermayenin 4 milyon 120 bin lirasına sahipken ortağının payı da 1 milyon 60 bin liraya çıktı.

10 GEMİ, 9 TANITIM

Adresinde 'Manta Denizcilik' bulunan şirketin sitesinde yer alan açıklamada, "Hong Kong’ da Manta Asli (Ex. Frieda Selmer - 56K Bulk Carrier) gemisini teslim alıp 10. gemi olarak filomuza kattığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadelerine veriliyor. 3 Mart 2 020 tarihinde şirket bünyesine 10. geminin katıldığını duyuran sitede sadece 9 geminin tanıtımının yapılması ise dikkat çeken diğer bir husus oldu.Tanıtılan 9 gemi hakkında şu bilgiler yer alıyor:

Kuru yük gemisi Ahu C, Marshall Adaları bayraklı ve 2004’te Japonya’da inşa edildi.

Kuru yük gemisi Binnur C, Marshall Adaları bayraklı ve 2003’te Japonya’da inşa edildi.

Kuru yük gemisi Cihan, Marshall Adaları bayraklı ve 2012’de Güney Kore’de inşa edildi.

Kuru yük gemisi Halit Yıldırım, Marshall Adaları bayraklı ve 2002’de Japonya’da inşa edildi.

Dökme yük gemisi Manta Aslı, Marshall Adaları bayraklı ve 2004’de Japonya’da inşa edildi.

Kuru yük gemisi Manta Hatice, Marshall Adaları bayraklı ve 2007’de Japonya’da inşa edildi.

Kuru yük gemisi Neva, Marshall Adaları bayraklı ve 2000’de Japonya’da inşa edildi.

Kuru yük gemisi Sakarya, Türkiye bayraklı ve 2002’de Japonya’da inşa edildi.

Kuru yük gemisi Zeynep, Panama bayraklı ve 2001’de Japonya’da inşa edildi.

AHMET BURAK ERDOĞAN'IN GÜNDEME GELDİĞİ DİĞER KONU: SEVİM TANÜREK KAZASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan fakat İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19-06-2018 tarih ve 2018/3229 sayılı kararıyla erişime engellenen “İnce'nin sözünü ettiği ‘Sevim Tanürek cinayeti’ nedir?” başlıklı haberde, Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmadan önce, Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın 11 Mayıs 1998 tarihinde bir trafik kazasına adının karıştığını kamuoyu ile paylaştı.

YÜZDE YÜZ YAYA KUSURLU

Şişli'de karşıya geçmek isteyen TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Sevim Tanürek'e çarpan aracın sürücüsünün Burak Erdoğan olduğu iddia edilen haberde, kazadan sonra olay yerine belediyenin arazözlerinin geldiği ve caddedeki fren ve kan izlerini yok ettiği öne sürüldü. Olay yerijnde hazırlanan trafik raporunda 'Dalgın olarak araç kullandığı' gerekçesiyle Erdoğan'ın kazadaki kusur oranı sekizde üç (3/8) olarak tespit edildi. Bu sırada Sevim Tanürek'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine Ahmet Burak Erdoğan hakkında ek iddianame düzenlenerek "istenen ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis" şeklinde değiştirildi. Döenmin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sevim Tanürek için mezar temin etti, hastane masraflarını karşıladı.Ailesi şikayetinden vazgeçti ancak dava devam etti. Mahkeme Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nden kazayla ilgili rapor istedi. Bu dairenin başında makine mühendisi Eyüp Çakmak bulunuyordu. Sanık Erdoğan için "tamamen kusursuz" raporu düzenledi ve "sekizde sekiz (8/8) kusur ölen yaya Sevim Tanürek'tedir" dedi. Bunun üzerine Burak Erdoğan beraat etti.

Tayyip Erdoğan'ın başbakan olması üzerine Burak Erdoğan’a "kusursuzdur raporu" veren dairenin başkanı Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.