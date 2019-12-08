Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övdüğü Kastamonu pastırmasına talep arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" demesi üzerine Kastamonu pastırmasına talepler arttı. Ünlü gurme Vedat Milor'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da lezzetini beğendiği Kastamonu pastırması üreticisinin yüzünü güldürdü. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Kastamonu pastırmasına yönelik taleplerin arttığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye takılarak, "Kastamonu pastırması daha iyi" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" demesi üzerine Kastamonu pastırmasına özellikle il dışından talep arttı. Pastırma üreticileri, pastırmaya yönelik talebin arttığını ve bundan dolayı da memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın sözlerinin ardından pastırmamıza yönelik talepler arttı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kastamonu pastırmasından övgüyle bahsetmesi ve lezzetini beğenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Çünkü Kastamonu pastırmamız bu övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra pastırmamıza yönelik talepler hızla artmaktadır. İnanılmaz derecede Kastamonu pastırması paketlenerek kargo ile diğer illerimize gönderilmektedir. Tabii ki de Kastamonu pastırması ile Kayseri pastırması arasında fark vardır. Çünkü Kastamonu pastırması doğal olarak üretilip, kesim şekli ile ve Taşköprü sarımsağıyla birleşince de pastırmamız insana farklı bir lezzet sunmaktadır. Kayseri pastırması da bizim memleketimizin bir pastırmasıdır. Sonuç olarak bizler, Kastamonu pastırmasını Taşköprü sarımsağıyla birleştirdiğimiz zaman Kayseri pastırmasına göre bir lezzet farkı oluşuyor. Pastırmamızın mutlaka lezzetine bakılmasını ve bu lezzeti tatmasını tavsiye ediyorum. Bizler Kayseri'ye rakip falan değiliz, sadece lezzet farkının olduğunu düşünüyoruz. Kim neyi seviyorsa onu tatmasını istiyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımız bizim, 20 yıllık müşterimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık müşterileri olduğunu söyleyen pastırma üreticisi Sedat Tabakoğlu ise, "Kastamonu pastırması, doğal şartlarda pastırma yazında yapılan ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yayla hayvanlarını kullanarak yapmış olduğumuz bir üretimdir. Kayseri pastırması ise artık fabrikasyona dönmüştür yani katkı maddesi kullanılarak yapılan bir üretimdir. Bizim hiçbir ürünümüzde katkı maddesi yoktur ve pastırma yazları denen bir dönemde yayla hayvanlarından yapılarak günün güneşiyle gecenin de ayazıyla askıda açıkta kuruyan bir pastırmadır. Pastırmamızda kaya tuzu kullanıyoruz, onun dışında hiçbir katkı maddesi yoktur. Kuruduktan sonra çemenine Taşköprü sarımsağı katılarak ayrı bir lezzet verilir. Çemenlendikten sonra birkaç gün sonra asılır ve kurutulan bu pastırma tekrar kuruduktan sonra satışa sunulur. Bunun tadı bu yüzden farklıdır. Zaten Cumhurbaşkanımız, senelerdir bizim pastırmamızı yer ve bizim pastırmamızı kullanırlar. Cumhurbaşkanımız bizim müşterimizdir, Tayyip bey bizim 20 yıllık müşterimizdir" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın sözleri üzerine pastırma satışlarımız arttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasını beğenmesinin ardından satışlarda artış olduğunu belirten Sedat Tabakoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bu şekilde konuşması hem bizim için hem de Kastamonu'muz için bir gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanımızın pastırmamız ile ilgili sözleri satışlarımızı etkiledi. Özellikle il dışından talepler arttı, satışlarımız arttı. Hem esnaflarımız için hem de Kastamonu'muz için çok iyi oldu" şeklinde konuştu.

"Bir pastırmanın satışa sunulması 60-65 günü buluyor"

Bir pastırmanın satışa sunulmasının 60-65 günü bulduğunu aktaran Tabakoğlu, şöyle konuştu: "Kastamonu pastırması, hayvan kesildikten sonra hayvanın en iyi olan kısımları olan sırt, antrikot, bonfile ve budun bazı kısımlarından pastırma yapılır. Pastırma şeklini aldıktan sonra kaya tuzu ile tuzlanır ve üç gün bekletilir. Bekletilen pastırma üçüncü gün bol su ile yıkanarak temizlenir ve askıya asılır. Aşağı yukarı 30 ila 60 gün arasında askıda kurutulur. Bu 30 ila 60 gün arasında hava şartları ve pastırmanın kalınlığına göre kuruması değişir. Kuruduktan sonra pastırma çemenlenir ve çemenlendikten sonra da üç gün bekletilir ve bekletildikten sonra satışa sunulur. Bir pastırmanın satışa sunulması 60-65 gün gibi bir zaman alır."

"Kayserilileri, Kastamonu pastırmasını yemeye davet ediyoruz"

"Kayseri pastırması, Kastamonu pastırmasının yanından dahi geçemez" diyen müşterilerden Oğuz Gökmen de, "Kastamonu pastırması ince doğranır, doğal ortamlarda kurutulur. Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde Kastamonu pastırmasının lezzetli olduğu yönünde açıklaması var. Cumhurbaşkanımız bile kalitenin farkında. Sayın Cumhurbaşkanımız da Kastamonu pastırmasını tercih etti. Biz olsun halkımız olsun genellikle Kastamonu pastırmasını tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Kendisinin haftada 500 gram civarında pastırma tükettiğini söyleyen Gökmen, "Tek başına yiyorum. Kastamonu pastırmasının lezzetine bakan herkes, tadına baktıktan sonra hangisinin lezzetli olduğunu anlayacaktır. Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından çok çok üstündür. Kayserilileri de Kastamonu pastırmasını yemeye buraya davet ediyoruz" dedi.

"Kayseri pastırmasının adı var, Kastamonu pastırmasının tadı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasını övmesinden sonra satışlarında artış olduğunu belirten pastırma üreticisi Tolgahan Karaosmanoğlu da, şunları kaydetti:

"Özellikle dışarıdan siparişlerimiz geliyor, bunları kargo ile gönderiyoruz. Müşterilerimiz telefonda Cumhurbaşkanımızın, Kastamonu pastırmasını övdüğünü duymuşlar, ona binaen pastırmamızda talep artışı oldu. Lezzet olarak bunu biz, Kastamonulular olarak söylemiyoruz. Ünlü gurmeler dahil en sonda Cumhurbaşkanımız da söyledi, Kastamonu pastırması Kayseri pastırmasını geçmiştir. Kayseri pastırmasının adı var, Kastamonu pastırmasının ise tadı var."

"Ayda 1-1,5 kilo civarında pastırma tüketiyorum"

Ayda 1-1,5 kilo civarında pastırma tükettiğini anlatan müşterilerden Murat Kaya ise, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Kastamonu pastırması bir numaradır Türkiye genelinde. Sarımsağı ile diğer üretimiyle ön plana çıkmaktadır. Kastamonu pastırması, zamanında ve gerekli olgunlaşmadan sonra satışa sunuluyor. Kendimiz de bu pastırmayı tüketmekteyiz. Ancak haberlerde Kastamonu pastırmasının fiyatı yüksek diye çıkması aleyhe olmuştur. Kastamonu'da pastırmanın kilosu 140 lira, ekmeklik pastırma ise 150 liradır. Ben, ayda ortalama 1 kilo, 1,5 kilo kadar tüketiyorum. Ben, Kayseri'ye de gittim, Kayseri pastırmasını da tattım, Kastamonu pastırmasının yanından bile geçmiyor" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın pastırmamızı övmesi bizleri mutlu etmiştir"

Bazı basın ve yayın organlarında Kastamonu pastırmasının 3-5 günde çıktığı yönünde haberlerin çıktığına dikkat çeken pastırma üreticisi İsmail Karabıyıkoğlu ise, şunları söyledi: "Bu, bizleri üzmüştür. Bizim Kastamonu pastırması azami 65 günde çıkıyor, bu güneşte ve Kastamonu'ya has doğasında kurutularak yapılıyor. 5-6 günde çıkan pastırma fırından çıkan pastırmadır. Bu da Kayseri'de yapılıyor, bunu da herkes biliyor."

"Cumhurbaşkanımızın pastırmamızı beğenmesi satışlarımızı bir hayli arttırdı"

Karabıyıkoğlu, şöyle devam etti: "Reisi Cumhurumuzun Kastamonu pastırmasını methetmesi, beğenmesi neticesinde bizim buradaki satışlarımız bir hayli arttı. Bundan dolayı bizler mutlu olduk ama Kastamonu pastırmamız hakkında çıkan yanlış haberler bizleri gerçekten üzmüştür. Bir de şu durum var, dışarıdan alınan pastırmalar Kastamonu pastırması diye satılıyor, aslında buna hiç kanmayın, kokusundan ve tadından hemen anlayabilirsiniz."

Emekliye göre pastırmanın pahalı olduğuna işaret eden müşterilerden Şakir Acar da, "Yıllardan beri pastırma alırım, lezzeti çok iyidir. Emekliye göre fiyatı çok ucuz değil, fiyatı şu an 140 lira olmuş" dedi.

Kaynak: İHA