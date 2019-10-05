Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraf günün karesi oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve o fotoğraf günün en çok konuşulan karesi oldu. Fotoğraf dakikalar içerisinde binlerce kez beğenildi.

A+ A-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı bir anda herkes konulmaya başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından "Anlaşıldı" notuyla paylaştı. Fotoğraf dakikalar içerisinde binlerce kez beğenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Instagram'dan "Anlaşıldı" notu ile Kızılcahamam'dan bir fotoğraf paylaştı. Etiketler : fotoğraf



