Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sancaktepe’de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın için hastane yapılacağını belirtti. Sancaktepe'de yapılacak olan 1000 yataklı hastanenin çalışmalarına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına başlandı. İş makineleri ve kamyonlar inşaat alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA