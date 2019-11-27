Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sarraj’ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Basına kapalı bir şekilde saat 17.00'de başlayan kabul saat 20.30 itibariyle sona erdi.

Kaynak: İHA