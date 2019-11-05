Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı rekor kırdı
Bugünkü grup toplantısında dünyaya rest çeken konuşmasıyla dakikalarca ayakta alkışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tarihi konuşmayı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü grup toplantısında dünyaya rest çeken bir konuşma yapmış ve dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tarihi konuşmayı paylaştı.
ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞMURU
Erdoğan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter paylaşımı:
Bu bayrak inmez.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 5, 2019
Bu ezan susmaz.
Bu ülke bölünmez.
Bu Millet diz çökmez.
Bu devlet, inşallah ilelebet payidar kalır. pic.twitter.com/aJ6TwMgFOf
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