Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü grup toplantısında dünyaya rest çeken bir konuşma yapmış ve dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tarihi konuşmayı paylaştı.

Erdoğan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter paylaşımı:

Bu bayrak inmez.

Bu ezan susmaz.

Bu ülke bölünmez.

Bu Millet diz çökmez.

Bu devlet, inşallah ilelebet payidar kalır. pic.twitter.com/aJ6TwMgFOf