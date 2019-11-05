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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı rekor kırdı

Bugünkü grup toplantısında dünyaya rest çeken konuşmasıyla dakikalarca ayakta alkışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tarihi konuşmayı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü grup toplantısında dünyaya rest çeken bir konuşma yapmış ve dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tarihi konuşmayı paylaştı.

ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞMURU

Erdoğan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter paylaşımı:

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