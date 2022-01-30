Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına göre Millet İttifakı'nın adayı kim olur? O isim CHP'de Liderliği yine kimseye bırakmadı! Gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Millet İttifakı'nda adayın kim olacağı hala bilinmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması gündem olmuştu. Peki gerçekten boy, yaş ve seçim kaybetme sayısı ile Millet İttifakı'nın adayı kim olurdu? İşte sıralama...

1 11 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Millet İttifakı tarafından ortaya bir aday çıkarılamamış olması içlerinde bir anlaşmazlık olduğu yorumlarının yapılmasına neden oluyor.