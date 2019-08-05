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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri korkuttu! O paçavraları indiriyorlar

Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Suriye’nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan terör örgütü PKK/PYD, sınır hattına yakın bölgelerdeki bez parçalarını indirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri korkuttu! O paçavraları indiriyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınırda güvenlik koridoru oluşturacağız açıklamaları sonrası, sınırda hareketlilik yaşanmaya başladı.

BEZ PARÇALARI SÖKÜLMEYE BAŞLANDI

Sınırın sıfır noktasında yer alan Suriye Tel Abyad'ta terör örgütü PKK/PYD simgeleyen bez parçaları, örgüt tarafından sökülmeye başlandı. 

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