Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri korkuttu! O paçavraları indiriyorlar
Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Suriye’nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan terör örgütü PKK/PYD, sınır hattına yakın bölgelerdeki bez parçalarını indirmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınırda güvenlik koridoru oluşturacağız açıklamaları sonrası, sınırda hareketlilik yaşanmaya başladı.
BEZ PARÇALARI SÖKÜLMEYE BAŞLANDI
Sınırın sıfır noktasında yer alan Suriye Tel Abyad'ta terör örgütü PKK/PYD simgeleyen bez parçaları, örgüt tarafından sökülmeye başlandı.
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