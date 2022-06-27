Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Asgari Ücret Komisyonu harekete geçti! Çarşamba günü toplanıyorlar!

Vatandaşların merakla beklediği Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammı ile ilgli sevindirici haberi bu akşam Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası verdi. Yapıal açıklamalar ve verilen talimatlar sonrası bir diğer güzel haber ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Biilgin'den geldi.

MÜJDELİ HABER EN KISA SÜREDE GELECEK

Vatandaşı enflasyon rakamlarına ezdirmemek içn ellerinden geleni yapacakları bilgisi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz ocak ayında asgari ücretin yüzde 50,5 oranında artışından, kamu personeli ve emeklilerinin maaşlarının bir önceki yılın enflasyon oranı üzerinde yükseltilmesine kadar pek çok adım atılmıştır. Asgari ücret artırılırken işverenlerin omuzlarındaki kimi vergileri de kaldırarak adil bir yük paylaşımı yapmıştık. Enflasyondaki yükselişin sürmesi bu artışların yetersiz kalmasına yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emekçileri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir." ifadelerini kullanmıştı.

KOMİSYON ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamları sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in çaürısı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba toplanacak.