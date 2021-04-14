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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patates ve soğanın üreticiden alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması üzerine talimat vermişti. Patates ve soğan halka dağıtılmak için Ordu Ünye'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticiden alınan patates ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Ünye'ye ulaştı.

Korona virüs salgını nedeniyle otel ve lokantaların sebze talebinin azalmasından dolayı patates ve soğan üreticinin elinde kalmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticinin elinde kalan tonlarca patates ve soğanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başladı. Ünye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edilen 25 ton patates ile 12,5 ton soğan Ünye'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ünye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personelleri denetiminde yapılan aktarımın ardından, araçlarla mahalleler dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı

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