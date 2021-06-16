Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülhan Abushanab kimdir?

NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında tercüman olarak görev yapan Fatima Gülhan Abushanab çok dikkat çekti. Erdoğan ile Joe Biden kadar çok konuşulan genç tercüman hakkında 'Kim?' sorusu gündeme geldi. İşte Fatima Gülhan Abushanab hakkında detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TERCÜMANI FATİMA GÜLHAN ABUSHANAB KİMDİR?

Lisans eğitimini George Mason Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yapan atima Gülhan Abushanab, ardından Georgetown Üniversitesi'nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Washington D.C.’de devam ettirdiği eğitimi dışında farklı yerlerde araştırma asistanlığı yapan Abushanab'ın görev aldığı kuruluşlardan bazıları şöyle;

Becketfund Organization for Religious Liberty

Woodrow Wilson International Center for Scholars

United States Congress

İyi derecede yabancı dil bilen ve diplomasi bilgisi üst düzeyde olan genç tercüman Cumhurbaşkanlığı'nda uzun zamandır uluslararası ilişkiler uzmanı olarak çalışmaktadır.

MERVE KAVAKÇI KİMDİR?

Abushanab, Merve Kavakçı ve Ali Ahmad Abushanab'ın kızıdır. Çift 1988 yılında evlenmiş ve evlilikleri 17 Haziran 1993'de sona ermişti.

Kuala Lumpur Büyükelçisi olan Merve Kavakçı'nın diğer kızı Mariam Kavakçı da Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak görev yapmaktadır.