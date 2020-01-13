Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.