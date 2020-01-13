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Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmede Libya'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti


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