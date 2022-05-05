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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron görüştü! Telefon görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgedeki konular ve Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmede Erdoğan, Macron'u yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron görüştü! Telefon görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron görüştü! Telefon görüşmesinde neler konuşuldu?

ERDOĞAN'DAN MACRON'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa'nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini önemle vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron görüştü! Telefon görüşmesinde neler konuşuldu?

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