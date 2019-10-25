Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Bahçeli'den aldığı hediyenin sırrı gün yüzüne çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayağının tozuyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmiş bu ziyarette Bahçeli, Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etmişti. Hediyenin ne anlama geldiğini açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaftanı, eski Türk devletlerinde olduğu gibi devlet ve millet başı olarak görevini layıkıyla yerine getirdiği ve başarılı bir şekilde hizmet için verdi. Özel olarak yapılan kaftanının üzerinde Selçuklu motifleri bulunuyor.