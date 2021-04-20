Cumhurbaşkanı Idriss Deby'nin ölümü ardından Çad'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby, seçimleri kazandıktan saatler sonra çatışmanın arasında kalmış ve yaralanarak hayatını kaybetmişti. Deby'nin ölümünün ardından kurulan askeri geçiş konseyinin başına oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno getirildi. Deby'nin ölümünün ardından ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Çad'ın Devlet Başkanı Idriss Deby Itno’nun çatışmalar esnasında yaralanıp hayatını kaybettiği açıklandı. Çad ordusunun yaptığı yeni açıklamada, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanının 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno liderliğindeki bir askeri geçiş konseyinin ülkeyi geçici olarak yöneteceği belirtildi.
SINIRLAR KAPATILDI
Cumhurbaşkanının ölümünün ardından ülkede hükümet ve parlamento feshedil. Ordu, geçiş döneminin ardından demokratik seçimlerin yapılacağını belirtti. Ordunun yaptığı diğer açıklamada, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ve sınırların geçici olarak kapatıldığı bilgisi verildi.
ÇAD CUMHURBAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ!
Olay, Çad ordusunun ulusal radyoda yaptığı açıklama ile duyuldu. 5 dönemdir görevde olan ve dün seçimleri 6. kez kazanan Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby ülkenin kuzeyinde isyancılara karşı devam eden çatışmalar neticesinde aldığı yara sonucu hayatını kaybetti.
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SON DAKİKA! Çad Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!
(İHA)