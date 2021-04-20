Cumhurbaşkanı Idriss Deby'nin ölümü ardından Çad'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Çad'ın Devlet Başkanı Idriss Deby Itno’nun çatışmalar esnasında yaralanıp hayatını kaybettiği açıklandı. Çad ordusunun yaptığı yeni açıklamada, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanının 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno liderliğindeki bir askeri geçiş konseyinin ülkeyi geçici olarak yöneteceği belirtildi.

SINIRLAR KAPATILDI

Cumhurbaşkanının ölümünün ardından ülkede hükümet ve parlamento feshedil. Ordu, geçiş döneminin ardından demokratik seçimlerin yapılacağını belirtti. Ordunun yaptığı diğer açıklamada, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ve sınırların geçici olarak kapatıldığı bilgisi verildi.

ÇAD CUMHURBAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ!

Olay, Çad ordusunun ulusal radyoda yaptığı açıklama ile duyuldu. 5 dönemdir görevde olan ve dün seçimleri 6. kez kazanan Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby ülkenin kuzeyinde isyancılara karşı devam eden çatışmalar neticesinde aldığı yara sonucu hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA! Çad Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

(İHA)