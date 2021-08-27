Cumhurbaşkanı kararı: Afet bölgelerindeki kamu borçları yapılandırılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 27 Ağustos 2021 Cuma tarihli sayısında, afet bölgelerinde yapılacak değişikliklere yer verildi. Alacaklarda ve kanunlarda değişikliğe gidileceğini belirten kararda bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için ön görülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi. Yayımlanan kararda;

"Artvin, Bartın, Düzce, Rize, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin ilgili kararın yürürlüğe konulmasına 7256 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin on altıncı fıkrası ile 7326 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin on altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.