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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara yönelik karar ve eki cetveller, bu yıl da uygulanmaya devam edilecek..

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara yönelik karar ve eki cetveller, bu yıl da uygulanmaya devam edilecek..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Kaynak: İHA

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