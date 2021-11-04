Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ilde acele kamulaştırma kararı!

Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayınlanan 4 Ekim 2021 tarihli ve 31649 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı'nın kararları yayımlandı. Bu kararlara göre Ankara, Konya, Trabzon ve Bitlis'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılması ile Konya'nın Beyşehir ilçesinde sınır ve koordinatları belirlenen bölgenin "yenileme alanı" olarak belirlendi.

4 İLDE ACELE KAMULAŞTIRMA

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'nde bulunan taşınmazın İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisi 4. Ünite Gelişim Alanı projesi kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde bazı taşınmazların da ilçenin ihtiyacı olan toplu konutların yapımı amacıyla Taşkent Belediyesince acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi içerisinde bulunan bazı taşınmazlarla ilgili olarak ise Hafriyat Dolgu ve Rehabilitasyon Projesi'nin gerçekleştirilmesi hedefiyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı alındı.

ÜZERİNDEKİ YAPILARLA BİRLİKTE KAMULAŞTIRILACAK

Bitlis'in merkez ilçesine bağlı olan Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba Mahalleleri'ndeki dere yatağı üzerinde yer alan ve çoğunlukla imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki özel mülkiyete ait bazı taşınmazların, üstünde bulundurduğu yapılarla birlikte, oluşabilecek herhangi bir taşkın, sel ve benzeri afetler durumunda telafisi güç kayıplarının yaşanmaması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildi.

BEYŞEHİR'DE YENİLENME KARARI ALINDI

Yayımlanan kararda "riskli alan" olarak belirlenen 58 taşınmaza ait ada ve parsel numaralarının yer aldığı liste de paylaşıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı İçerişehir Mahallesi sınırlarında yer alan ve kroki ile sınır ve koordinatları gösterilen bölge de "yenileme alanı" olarak belirlendi. Bu kararın 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında alındığı ifade edildi.