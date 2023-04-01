Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala kesin aday listesini ( Yüksek Seçim Kurumu) YSK resmi gazetede yayımladı.

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Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Seçime sayılı günler kala ittifakların adayları belirlendi ve 14 Mayıs günü için adayların hazırlıkları başladı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan oldu.

KESİN ADAY LİSTESİ YAYIMLANDI

YSK’nın, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı. Kararda, 28 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine yapılan itirazların değerlendirilerek reddedildiği belirtildi.

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