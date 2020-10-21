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Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?

2021 yılı bütçesinin belirlenmesi için TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşmeler başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yapılacak olan zam oranı ve maaşı belli oldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?

2020 yılının bitmesine 2,5 ay kadar bir süre kalırken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 yılının bütçesini belirlemek için yoğun maratona başladı. TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 8,3 oranında zam yapılması teklif edildi. Peki Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?

CUMHURBAŞKANI MAAŞI NE KADAR 2020?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılında maaşına 7 bin TL zam yapılmıştı. Zam sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında 74 bin 500 lira olan maaşı 81 bin 250 TL'ye yükselmişti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylık maaşına  7 bin TL zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında olan olan maaşı 2020 yılında 81 bin 250 liraya yükselmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı boyunca 81 bin 250 TL maaş alacak. Bu maaş 2021 yılında yeni yapılan zamla değişecekti. 2021 yılının bütçesi TBMM'ye sunulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı söz konusu teklif kabul edilirse e 8,3 zamla 88.000 TL'ye yükselecek.

Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?

MİLLETVEKİLLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

2020 yılında milletvekili maaşları 25 bin TL olarak ödeniyor. Emekli milletvekillerinin maaşı ise 13 bin 410 TL’dir. Bakan maaşı ise, 17 bin 500 TL olarak ödeniyor. 

Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?

KEMAL KILIÇDAROĞLU MAAŞI NE KADAR?

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 25 bin TL maaş almaktadır.

DEVLET BAHÇELİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 25 bin TL maaş almaktadır.

Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?

Tayfun Altuntaş
Editör


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