Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yılın asgari ücretini açıkladı. Buna göre, Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı, milletvekili ve bakanların maaşlarını merak etmeye başladı. Peki Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? Milletvekili ve bakanlar ne kadar maaş alıyor?

CUMHURBAŞKANI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yüzde 8.3 zam yapıldı. Erdoğan’ın maaşı 2021 yılında 88 bin TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı maaşı 2019 yılında 74 bin 500 lira idi. 2020 yılında ise 81 bin 250 lira oldu.

Öte yandan 2021 bütçesiyle birlikte eski cumhurbaşkanlarının emekli aylıkları yaklaşık 35 bin lira olacak.

MİLLEVEKİLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Türkiye'de 81 il bulunmakta ve bu iller için 600 tane milletvekili vardır. 2019 yılında milletvekili maaşı 22.500 TL iken 2020 yılında yapılan Ocak zammı ile 25.000 TL oldu. 2021 yılında emekli milletvekillerinin aylığı ise yaklaşık 15 bin 800 liraya ulaşacak.

BAKANLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

2020 yılı Ocak ayı zammıyla birlikte bakanların maaşları 17.500 TL'ye yükselmiştir.

Zehra Zümrüt Selçuk maaşı ne kadar? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ne kadar maaş alıyor?

TÜRKİYE'DE BAKANLARIN LİSTESİ

Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

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