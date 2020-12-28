Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? Milletvekili ve bakanlar ne kadar maaş alıyor?
2021 yılı asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler milletvekilleri ve bakanlara çevrildi. Peki Cumhurbaşkanı maaşı, milletvekili maaşı bakanların maaşı ne kadar?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yılın asgari ücretini açıkladı. Buna göre, Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı, milletvekili ve bakanların maaşlarını merak etmeye başladı. Peki Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? Milletvekili ve bakanlar ne kadar maaş alıyor?
CUMHURBAŞKANI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yüzde 8.3 zam yapıldı. Erdoğan’ın maaşı 2021 yılında 88 bin TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı maaşı 2019 yılında 74 bin 500 lira idi. 2020 yılında ise 81 bin 250 lira oldu.
Öte yandan 2021 bütçesiyle birlikte eski cumhurbaşkanlarının emekli aylıkları yaklaşık 35 bin lira olacak.
MİLLEVEKİLİ MAAŞLARI NE KADAR?
Türkiye'de 81 il bulunmakta ve bu iller için 600 tane milletvekili vardır. 2019 yılında milletvekili maaşı 22.500 TL iken 2020 yılında yapılan Ocak zammı ile 25.000 TL oldu. 2021 yılında emekli milletvekillerinin aylığı ise yaklaşık 15 bin 800 liraya ulaşacak.
BAKANLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
2020 yılı Ocak ayı zammıyla birlikte bakanların maaşları 17.500 TL'ye yükselmiştir.
Zehra Zümrüt Selçuk maaşı ne kadar? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ne kadar maaş alıyor?
TÜRKİYE'DE BAKANLARIN LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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