Cumhurbaşkanı müjdeyi patlattı! 150 bin TL faizsiz kredi verilecek: Başvurular başladı, masraf derdi bitti!

Faizsiz kredi başvurusundan yararlanmak isteyen bir çok vatandaş bulunmaktadır. Seçim öncesi faizsiz kredi müjdesinin ne zaman gerçekleşeceği merakla beklenmektedir. Faizsiz kredi başvuru ekranı ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.

EVLENECEKLER İÇİN FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI!

Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel bir haberin müjdesini yapmıştı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar için faizsiz kredi haberini verdi. Evlenecek olan gençler için 150.000 TL faizsiz kredi imkanı sunulacaktır.

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Öncelikli olarak evlilik hazırlığı içerisinde olan gençler için gelen güzel haber merakla araştırılmaktadır. Şartlar ve detaylar beklenmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu sözlerle açıklamada bulundu:

"Yeni gerçekleşecek olan evlilikleri teşvik etmek amacı ile , Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftler çin iki yılı geri ödeme şartı olmaksızın 48 ay vade ile 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi verme çalışmaları içerisindeyiz. Bunun yanında Aile ve Gençlik Bankası faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenmektedir.”

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Yeni evlenecek olan çiftler için faizsiz ve 24 ay ödeme şartı olmadan 48 ay vade ile 150.000 TL devlet desteği sağlanacaktır. Aile ve Gençlik Bankası tarafından gerçekleştirilecektir.

Fakat henüz bir açıklama gerçekleşmedi.