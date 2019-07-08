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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti 1116