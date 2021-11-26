Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altay'ın yeni stadının ismini açıkladı!

Çeşitli açılışlar kapsamında İzmir'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak'a yapılan ve Altay ile Altınordu kulüplerinin ortak bir şekilde kullanacağı stadyumun ismini açıkladı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, stadyuma Alsancak Mustafa Denizli isminin verildiğini açıkladı.

"ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI" ADINI ALDI

Açılış konuşmasında stadyumun ismini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon TL yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da 'Alsancak Mustafa Denizli Stadı' olarak belirlediğimiz bu tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ALTAY'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Alsancak Mustafa Denizli stadında maçlarını oynayacak takımlardan biri olan Altay da resmi hesabı üzerinden açılışla ilgili konuşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Siyah beyazlı kulüp yayınladığı teşekkür mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Alsancak Mustafa Denizli Stadı' olarak bizi evimize kavuşturduğu için şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verdi.