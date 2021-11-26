Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile sevgili mi oldu? El ele yakalanan ikili arasında ilişki mi başladı?Rainbow Polikarbonat halka arz ne zaman? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? Rainbow Polikarbonat halka arz hisse koduPremier Lig'de efsaneleşen Asprilla, porno yıldızı olmanın eşiğinden döndü!Kırklareli'nde vatandaşları panikleten mesaj! Telefonundaki mesajı görenler şoke oldu, neye uğradığını şaşırdı! Valilik gerçeği açıkladıDilan Çiçek Deniz aşka doydu! Reklam Yönetmeni sevgilisi Thor ile görüntüleri çok konuşulacak!Gelinim Mutfakta 26 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 26 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altay'ın yeni stadının ismini açıkladı!Gelinim Mutfakta dilber pastası tarifi | Lezzetiyle tatlıya doyuracak!Son dakika | Gezi Parkı davasının ikinci duruşmasında karar verildi: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildiCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de deprem konutlarının teslim töreninde konuştu: Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altay'ın yeni stadının ismini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altay'ın yeni stadının ismini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Deprem Konutları Teslim Töreni ile Alsancak Stadı 96 tesisin toplu açılış törenine katılarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Stadı'nın ismini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altay'ın yeni stadının ismini açıkladı!

Çeşitli açılışlar kapsamında İzmir'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak'a yapılan ve Altay ile Altınordu kulüplerinin ortak bir şekilde kullanacağı stadyumun ismini açıkladı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, stadyuma Alsancak Mustafa Denizli isminin verildiğini açıkladı.

"ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI" ADINI ALDI

Açılış konuşmasında stadyumun ismini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon TL yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da 'Alsancak Mustafa Denizli Stadı' olarak belirlediğimiz bu tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altay'ın yeni stadının ismini açıkladı!

ALTAY'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Alsancak Mustafa Denizli stadında maçlarını oynayacak takımlardan biri olan Altay da resmi hesabı üzerinden açılışla ilgili konuşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Siyah beyazlı kulüp yayınladığı teşekkür mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Alsancak Mustafa Denizli Stadı' olarak bizi evimize kavuşturduğu için şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altay'ın yeni stadının ismini açıkladı!

   

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT