Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.