Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri-İran gerginliği ile Libya ve Suriye dahil bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
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