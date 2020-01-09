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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri-İran gerginliği ile Libya ve Suriye dahil bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü


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