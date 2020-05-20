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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı

Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 saat süren bir Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı

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