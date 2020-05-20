Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı
Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 saat süren bir Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı 3 saat sürdü.
Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülke güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ele alındı.
Detayla geliyor...
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