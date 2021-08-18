Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak canlı yayın ile gazetecilerin gündemle ilgili sorularına cevap veriyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Muharrem ayının 10'uncu günündeyiz. Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum.

Bazı ülkeler Afganistan'a sadece terör ve göç konuları üzerinden bakıyorlar. Terör ve göç bize gelmezse sorun yok diyorlar. Halbuki ikisi de yanlış politikaların sonucudur. Yanlışalrla yüzleşmeden barış ve istikrar söz konusu olamaz. Afganistan bizim için kardeş bir ülke. Afgan halkının İstiklal Savaşı'na verdiği maddi ve manevi desteği unutmak mümkün değildir. İyi ve kötü günde Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir. İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydi. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Taliban'ın yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları olumlu karşılıyoruz. Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı daha dikkatlidir, dış politika açısından çok hassastır. Temenni ediyorum ki aynı hassasiyet devam edecektir.

"LİBYA'DAKİ GİBİ İKİLİ ANLAŞMALAR İLE SORUNLAR ÇÖZÜLEBİLİR"

Biz NATO ülkesiyiz. Bu ülkenin istikrarı için elimizden gelen gayreti gösterdik. Kararlı destek programında, Afganistan'ın aydınlık geleceğe ulaşması konusunda destek verdik. Ülkenin ayağa kalkması için çaba harcadık. Ciddi yatırımlar yaptık, hala yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağımızın bazı alametleri ortada. Bazı iş adamlarımız var. Biz orada muharip bir güç olarak bulunmadık. ABD'nin çekilmesi sonrası amacımız, havalimanının güvenliğini sağlayarak bu ülkenin güvenliğini sağlamaktır.

Öncelikle Afgan makamlarıyla bir iş birliğine varmak istiyoruz. Libya'daki gibi ikili anlaşmalarla sorunlar çözülebilir. Bu Taliban ya da mevcut yönetim olabilir.

"ÖNÜMÜZDE YENİ BİR TABLO ÇIKTI"

Ülkemizin sunduğu şartların önemli bir bölümü muhataplarımız tarafından kabul edilmeye başlandı. Taliban'ın kontrolü sağlamasıyla önümüzde farklı bir tablo oluştu. Ona göre planlarımızı yapıyoruz.

Bu aralar trafik çok yoğun. Bu haftasonuna kadar Merkel ve Putin ile bir görüşmemiz söz konusu. Aynı şekilde Avrupa'dan birçok ülkenin liderleriyle görüşmemiz söz konusu. Bugün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabulümüz, yeni değildi. Etiyopya ile bir defa köklü, tarihi ve siyasi bir geçmişe sahibiz. baş başa ve heyetlerarası toplantıda bu ilişkileri güçlendirecek adımları ele aldık. BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı yanımızdaydı. Onunla bir görüşmemiz oldu. Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımlar konusunda görüşmeler yaptık. Hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapılabilir, onları görüştük.

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