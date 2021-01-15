Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklama yaptı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilere basın açıklaması gerçekleştirdi. Gazetecilerin aşı ve Rusya'nın S-400 konuları ile ilgili sorularına detaylıca yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AYRINTILAR GELECEK...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasından satırbaşları;
-"(Aşı) Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım"
-"Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz."
-"28 gün sonra ki bir gün gitti, ikinci aşımızı olacağız"
-"Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır."
-"Biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz."