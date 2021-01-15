Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklama yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AYRINTILAR GELECEK...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasından satırbaşları;

-"(Aşı) Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım"

-"Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz."

-"28 gün sonra ki bir gün gitti, ikinci aşımızı olacağız"

-"Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır."

-"Biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz."