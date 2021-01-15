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  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklama yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklama yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilere basın açıklaması gerçekleştirdi. Gazetecilerin aşı ve Rusya'nın S-400 konuları ile ilgili sorularına detaylıca yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklama yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AYRINTILAR GELECEK...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasından satırbaşları;

-"(Aşı) Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım"

-"Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz."

-"28 gün sonra ki bir gün gitti, ikinci aşımızı olacağız"

 -"Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır."

-"Biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz."

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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