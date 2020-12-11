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  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, dün yapılan AB liderler zirvesiyle ilgili olarak "AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından cuma namazı çıkışı basının sorularını cevapladı.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi."

"Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var."

"Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil."

"Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor."

Okan Gül
Video Editörü


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