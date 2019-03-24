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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dövizde manipülatif dayatmalar var. "

IHAAW215654-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizde manipülatif dayatmalar var. Piyasadan döviz çekildiği zaman TL'nin değeri düşecektir. Döviz hareketliliğinin arkasında bazı bankalar var. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz" ded

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dövizde manipülatif dayatmalar var. "

IHAAW215654-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizde manipülatif dayatmalar var. Piyasadan döviz çekildiği zaman TL'nin değeri düşecektir. Döviz hareketliliğinin arkasında bazı bankalar var. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz" dedi. 24.03.2019 21:56:54 TSI NNNN


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