Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dövizde manipülatif dayatmalar var. "
IHAAW215654-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizde manipülatif dayatmalar var. Piyasadan döviz çekildiği zaman TL'nin değeri düşecektir. Döviz hareketliliğinin arkasında bazı bankalar var. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz" ded
IHAAW215654-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizde manipülatif dayatmalar var. Piyasadan döviz çekildiği zaman TL'nin değeri düşecektir. Döviz hareketliliğinin arkasında bazı bankalar var. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz" dedi. 24.03.2019 21:56:54 TSI NNNN
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