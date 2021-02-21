Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emin Saraç'ın cenaze törenine katıldı

Emin Saraç'ın Fatih Camii'nde düzenlenen caneze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Emin Saraç hakkında "Her fırsatta kendisinden istifade ettim" diye konuştu.

Muhammed Emin Saraç tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinin ardından Fatih Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Tören sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta kendisinden istifade ettim" dedi.

Erdoğan, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren ve yüzlerce talebe yetiştiren Emin Saraç için şu sözleri kullandı:

"Şu anda musallada Hakk'a uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam hatip okulları yıllarından itibaren tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman ziyaretlerine de gittim. Bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Hocamız gerçekten ömrü bir muhaddis olarak gerek tefsir, fıkıh ilminde olsun hocamız hep öncülük etti. Hep bu noktada ön aldı.

Dolayısıyla onun rahle-i tedrisinde bulunanlar da bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir. Onların da vebali olur. Aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım. Biz kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim, ebedi alemde de bizleri haşr-u cem eylesin."