Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Gerçekten birbirimizi özlemişiz. Dadaşlar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Erzurum'u özlemişiz. Ne diyor şair, Dedim Erzurum nedir. Dedi ilimdir. Dedim, gider misin? Dedi, yolumdur. Dedim Emrah nedir, dedi kulumdur. Dedim satar mısın, dedi ki yok yok."

"ERZURUM BU ÜLKENİN BENDİDİR"

"Erzurum bu ülkenin bendidir bendi. Bu milletin vicdanıdır. Bu coğrafyanın Şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz."

ERZURUM'A DEV ŞEHİR HASTANESİ

"Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır.

Erzurum'a 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun.

Şehir Hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı'mız tarafından yapılıp işletilmektedir. 1050 kişilik yurt binasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Güncel fiyatlarla yatırım bedeli 979 milyonu bulan Erzurum Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum."

"OKUL, CAMİ VE ALTYAPI AÇILIŞLARI YAPIYORUZ"

"Toplam 444 derslikli yeni 32 okul, bunun yanında deprem güçlendirmesi yapılan 47 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz. TOKİ tarafından yapılan mal meydanı kentsel dönüşümü kapsamındaki 579 konut, ilkokul, cami ve altyapı düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz.

Hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa edilen canlı hayvan borsasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz."

"2023'E KADAR BİTİRECEĞİZ"

"Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı pist tadilatı işlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Sadece bu yatırımların rayiç tutarı 6.8 milyar lirayı buluyor. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz."

"ERZURUM'UN GÜÇLÜ DURUŞUNA ŞAHİDİZ"

"Erzurum hiçbir zaman bunlara pes etmedi. Bunlara hiçbir zaman yol vermedi. Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum'a yönelik her hamleleri sizlerin uhuletine çarparak yok olmuştur. PKK'nın 40 yıldır uğraşmasına rağmen Dadaşların azmine zarar verememiştir. FETÖ ihanet çetelerinin hilelerine, riyakarlıklarına en kararlı duruşu gösteren şehirlerin başında Erzurum geliyor. Son 8 yıldır milletimizi birbirine düşürmek, kurumlarımızı çökertmek için ardı ardına maruz kaldığımız saldırıların hepsinde de Erzurum'un güçlü duruşuna şahidiz."

"HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ GENİŞLETMEK İÇİN HER ADIMI ATTIK"

"19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bugüne kadar eser, hizmet, proje adına karşımıza çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan siyaseti yapmak üzerine ülkede hiçbir sözü olmayanların hangi ittifakı kurarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar. Diyarbakırlı kardeşlerimizle son dönemde yaşanan gelişmelerin hasbihalini yapma fırsatı bulduk. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Devlet ve milletimizin medeniyet müktesebatına uymak suretiyle ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı? Yaptık. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? Terörü bitirmek için her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik."

"2023 İÇİN SİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

"Hala terör örgütlerinden medet uman varsa, kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin. Bütün Türkiye'yi kucaklamaya, eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz. Bu mesuliyeti maziden atiye kurduğumuz köprüyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için üstlendik. Türkiye'nin bugünkü sorunlarının çözümü de yarınki hedeflerine ulaşmanın formülü de bizdedir. 2023 için sizlerden destek istiyoruz. Erzurum yanımızda olduğu müddetçe 7 düvel üzerimize gelse ne yazar?"

"ERZURUM'A 19 YILDA 30 MİLYAR LİRALIK HİZMETTE BULUNDUK"

Bizim arkamızda 19 yıllık eser ve hizmet müksetebatımız var. 19 yılda Erzurum'a eski rakamla 30 katrilyon, yeni rakamla 30 milyar lira. Eğitimde 3824 adet yeni derslik kazandırdık. Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kazandırdık. Sosyal yardımlarda Erzurum'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 milyar lira kaynak aktardık.

"HIZLI TREN VE KENT TRAMVAY HATTI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

"10 millet bahçesi projemiz var. Yapımı süren Pirinkayalar Tüneli'nde ışık göründü, bu yıl tamamlıyoruz.

Palandöken Lojistik Merkezi'ni hizmete açtık. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren projemiz ve kent için tramvay hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Erzurum'a 6 baraj, 14 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz.

Çiftçilerime yıllık 250 milyon lira gelir artışı sağladık. 380 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Erzurumlu çiftçilerime toplam 2 milyar lira tarımsal destek verdik."

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