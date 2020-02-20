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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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