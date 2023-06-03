Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti ve Türkiye Yüzyılı başladı

Recep Tayyip Erdoğan, geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Göreve Başlama Töreni'ne katılacak.

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Erdoğan, Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti.

Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanında, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başlamak için Meclis'te yemin etti

Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Erdoğan, şu yemini yaptı:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Anıtkabir Ziyareti ve Göreve Başlama Töreni

Erdoğan, TBMM'deki törenin ardından saat 16.00'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Bu anlamlı ziyaretin ardından ise saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak. Erdoğan, yeni dönemdeki Cumhurbaşkanlığı görevine resmi olarak başlamış olacak.

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