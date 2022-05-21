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  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.. 5 Haziran "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.. 5 Haziran "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle 5 Haziran'ı içine alan hafta her yıl "Türkiye Çevre Haftası" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının duyuracağı temalar ile kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.. 5 Haziran "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan2ın imzası ile yayımlanan genelge ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının belirleyecek olduğu temalara göre kutlanacak olan "Türkiye Çevre Haftası" tüm illerde kutlanacak. Doğanın korunması ve sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele gibi konulara yer verilecek. 2022 yılında sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.. 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacak

KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA ORTAK ÇALIŞMA

Genelgede Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha katılımcı ve çok daha paydaşlı şekilde gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihide Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca belirlenecek olan temalar doğrultusunda "Türkiye Çevre Haftası" kutlanacak.  Kutlamalar bakanlığın belirlemiş olduğu usul ve esaslar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.. 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacak

Yapılacak etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar kaynakların verimli kullanılması çerçevesinde, sıfır atık anlayışına uygun şekilde tasarlanacak ve etkinliklere ait giderler kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.. 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacak

Genelgede “Türkiye Çevre Haftası kapsamında tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin yerine getirilmesi” istendi.

Çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’ndan bu yana 5 Haziran’da “Dünya Çevre Günü” kutlanıyor. (İHA)

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