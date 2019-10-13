Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Johnson'a, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG ve DEAŞ'ın terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini iletti.

Kaynak: İHA