Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da açıklamalarda bulundu: Türkiye ile Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor

Son dakika... Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'ten Karadağ'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'le yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Dost ve müttefik Karadağ'a ilk ziyaretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na Antalya'da söz vermiştim, geciktim demiştim. Artık 'Pandemi falan dinlemeyeceğim ilk ziyaretimi yapacağım' demiştim. Geldik. İyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içinde basın toplantısını yapıyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor.

Değerli dostum Cukanoviç'e nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri çok eski zamanlara dayanıyor.

Karadağ'ı ilk tanıyan ülkeler arasındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki irademizi bir kez daha teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi artırmamızı sağlıyor. Türkiye Karadağ'a en çok yatırım yapan 10 ülke arasında yer alıyor.

Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası konuları görüşme fırsatı bulduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor.

Karadağ'ın Balkanlar'daki barışçıl politikalarını, tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirme gayretini takdirle izliyoruz. Karadağ'ın NATO'ya katılmasına tüm gücümüzle destek verdik. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. İkili ilişkileri daha da ileri taşımak istiyoruz.

CUKANOVİÇ: İKİLİ İLİŞKİLERDEN MEMNUNUM

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İkili ilişkilerden memnunum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ikili ilişkilerimizin gelişmesi için daha da yararlı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgeye desteğine teşekkür etmek istiyorum.

Başkan Erdoğan'a tekrar ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum."