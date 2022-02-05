Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs mü oldu? Sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'a mı yakalandı? Eşi Emine Erdoğan'ın testi pozitif mi? Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme üzerine Halk bilginin doğruluğunu araştırmaya başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs mü oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'a mı yakalandı? Eşi Emine Erdoğan'ın testi pozitif mi? İşte, tüm detaylar...

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Bir son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'a yakalandığı haberleri ajanslara düştü. Bu gelişmenin doğruluğu ne boyutta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs mü oldu? Sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'a mı yakalandı? Eşi Emine Erdoğan'ın testi pozitif mi? İşte, tüm detaylar... CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN KORONAVİRÜS MÜ OLDU? SAĞLIK DURUMU NASIL? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN COVİD-19'A MI YAKALANDI? EŞİ EMİNE ERDOĞAN'IN TESTİ POZİTİF Mİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." dedi. ?A Haber'i izliyor musunuz, Sizce #AHaber taraflı mı, tarafsız mı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 31, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri