Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya’da

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'nın 2002 yılından beri milli iradenin AK Parti'nin kalesi olduğunu belirterek, "Girdiğimiz 14 seçimin tamamında Kütahya rekorlara zaferlere her biri öncekinden önemli başarılara imza attı. İçeride ve dışarıda yedi düvel birleşti. 31 Mart seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. Bakmayın siz muhalefetin 31 Martı önemsiz kılmasına. Bakmayın siz onların bu seçimleri basit, sıradan önemsiz göstermesine. 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir. Bu seçimler sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. Türkiye yine tarihi bir zaferle yine kendisine yakışan demokrasi şöleniyle bu seçimleri Allah'ın izniyle atlatmak zorunda. Suriye'deki operasyonları sürdürmek için, bu seçimlerden güçlü çıkmalıyız. Nasıl ki Cerablus'ta çıktık, Nasıl Afrin'de çıktık, aynen bundan böyle çıkmamız lazım. Güneyimizde kurulan o terör koridorunun önünü tamamen kesmek için, son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Ne diyor bir tane çıkmış müptezel: "Boğazın ötesine geçmeyin." Alçağa bak alçağa. Bunlara hadlerini bildirmek, ezan ve bayrak düşmanlarına ders vermek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız." dedi.

"Milletimize kurulan tuzakları sahiplerinin başına geçirmek için sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum"

Erdoğan, "Milletimize kurulan tuzakları sahiplerinin başına geçirmek için sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa gitmemek diye bir şey yok. Hepimiz sandığa gideceğiz. Gitmeye dost, ahbap, yaren onları da alıp götüreceğiz. 24 Haziran'da olduğu gibi bu kardeşiniz Kütahya'dan tarihi bir rekor, daha öncekileri gölgede bırakacak çok büyük zafer bekliyor. Bugün biliyorsunuz 21 Mart Nevruz Bayramı. Biliyorsunuz Nevruz bolluğun, bereketin, baharın bayramıdır. İnşallah, bolluk bereket geliyor. Her kim bu terörü övmenin vasıtası haline getiriyorsa, o Nevruz'a ihanet içindedir. Her kim bu güzel günü kavgayla, provokasyonla, sokak terörüne kurban ediyorsa o Nevruz'un manasını anlamamış demektir. Her kim bu ortak bayramı milletimizi kutuplaştırmanın, birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa o nevruzu istismar ediyor demektir. Maalesef ülkemizde çıkarlarını korumak için Nevruz gibi, Cumhuriyet gibi, ortak değerlerimizi hoyratça istismar edenler hep oldu. Bu çevreler sırf kendi menfaatleri bireysel rant düzenleri bozulmasın diye yıllarca bu kavramların üzerinde tepinip durdular. Bunu en çok bölücü terör örgütüyle CHP yaptı." dedi.

"Kürdistan'ı çok mu seviyorsun? Irak'ın kuzeyinde var. Defol git oraya"

Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara'mız var, ama Kürdistan diye bir bölge yok. Ha sen Kürdistan'ı çok mu seviyorsun? Irak'ın kuzeyinde var. Defol git oraya! Defol! Seninle beraber oraya gelmek isteyenler varsa onları da al git. Siz 780 bin kilometre kareyle Türkiye'yi bölemeyeceksiniz. İnşallah bunlar 31 Mart akşamı bu Rabia'yı öğrenecekler. Bay Kemal ve hanımefendi bir iki salon toplantısıyla günü geçiştirmeye çalışırken HDP'li Eş Başkanlar Ankara ve İstanbul ittifakı için sürekli propaganda yapıyor." diye konuştu.

"Böyle omurgasız bir ittifaka belediyeler emanet edilir mi?"

"HDP'li Eş Başkanlar CHP'nin başarısı için CHP'den daha çok çalışıyor." diyen Erdoğan, "Eş Başkanlar postayı koyuyor. Böyle bir ortaklıktan, ittifaktan millete fayda gelir mi? Böyle omurgasız bir ittifaka belediyeler emanet edilir mi? Kandil'in kapıkullarına, seslerine çıkaramayanlar bunların ağababalarına karşı mücadele edebilir mi? Terör örgütü ağzıyla konuşanlar İstanbul'u, Gazze'yi, Filistin'i savunabilir mi?" şeklinde konuştu.

"Bay kemal! Bir Müslüman bu ifadeyi nasıl kullanır?"

Erdoğan, şunları kaydetti: "İslam dünyasından kaynaklanan terör, diyor? Kim diyor? Bay Kemal! Sen Müslüman mısın yahu! CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, bu adamın peşinden gidecek misiniz? Bu adam istikametini kaybetmiş. Cuma namazı esnasında benim namaz kılan kardeşlerime bu kurşunları sıkan adam, İslam dünyasından aldığı ilhamla mı bunları yapıyor? Biz milletimize menfaat için değil Allah için seviyoruz."

"Kütahya şehir Hastanesini inşallah seneye hizmete sunuyoruz"

"Son 17 yılda Kütahya'ya 14 katrilyon lira yatırım yaptık. Kütahya'da 70 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Kütahyalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, engelliliklerimizi toplamda 900 trilyon tutarında sosyal yardım yaptık. Toplam 34 sağlık tesisi inşa ettik. 600 yataklı şehir hastanemizin inşaatı sürüyor mu? İnşallah seneye tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz. İmar Barışı'yla 51 bin kardeşimizin imar sorununu çözdük." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Be vicdansız! Hatay'da tam altı baraj inşa ettik"

"Hızlı tren hattının Afyonkarahisar istasyonu Zafer Havalimanı'nda olacak. Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı'nı Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak illerimize kazandırdık. Muhalefet uzanamadığı üzüme koruk diyen tilki gibi davranıyor. CHP Genel Başkanı sürekli bizim yaptıklarımızı eleştiriyor. Geçenlerde beyefendinin yolu Hatay'a düşmüş. Bunlar Anadolu'nun yollarını sadece seçimden seçime hatırlarlar. Hatay'da hanım kardeşlerimizi azarlayan belediye başkanına iki çift laf etmek yerine yine bize laf etmiş. "Hatay'da baraj var mı?" demiş. Başkan da "Hatay'da baraj yok" demiş. Be vicdansız 6 tane baraj yaptık biz. Göletleri saymıyorum. Hatay'da bunların en büyüğü 585 bin dekar araziyi sulayacak Reyhanlı Barajı'dır. Hadi Bay Kemal bunu bilmiyor. Onun eline kağıt parçalarını tutuşturanlar."

"Oradan gelecek 2,5 milyonu Mehmetçik Vakfı'na vereceğim"

Erdoğan, "Man Adası diye bir şey tutturdu. Meclise geldi kağıtları sallıyor elinde. Ben ve ailem, bizler Man Adası'nda paralarımız varmış. Davayı açtık. O davadan 2,5 milyona mahkum oldu. Şimdi Yargıtay'da. Parayı nasıl verecek o ayrı mesele. Milletvekilleri bunun için yardım sandığı kurdular. Oraya herkes 5'er milyar veriyor. Yargı onadıktan sonra buradan gelen 2,5 milyonu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Ailece böyle karar aldık. Bu adamdan bir şey olmaz! 5 koyun teslim edemezsiniz buna. Biz eserlerimizle konuşuruz. Bay Kemal'in yapacağı bir şey yok neyle konuşsun. Onun için hep yalan." ifadesini kullandı.

"Ahmet Sami Kutlu kardeşimizi sizlere emanet ediyorum"

Erdoğan, "Şu anda 81 vilayetimizde doğalgaz var. Bu yıl içinde Simav ve Hisarcık ilçelerimize doğalgazı getiriyoruz. Kütahya'da devam eden projelerimizi inşallah 31 Mart'tan sonra hızlanarak devam ettireceğiz. Ahmet Sami Kutlu kardeşimi sizlere emanet ediyorum" diye konuştu.

