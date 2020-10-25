Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: ''sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin''

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi ile toplu açılış töreninden seslendi.

İşte o konuşmadan detaylar...

Malatya'nın güzellikleri saymakla bitmez. Tarihimizde kültürümüzde medeniyetimiz de burada çiçek açıyor. Malatya Battal Gazi'lerin tarih yazdığı şehir. Malatya'nın Alparslan'ın gazilerine yoldaş olan şehir… Malatya ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal'ı yetiştiren şehir...

AK Parti'nin 19 yıllık geçmişinde Malatya daima en önde olmuştur. Depremden hemen sonra harekete geçtik. Malatya'da toplam 5 bin 34 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. Geçtiğimiz ocak ayında Malatya ve Elazığ'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle tekrardan geçmiş olsun diyorum. Bugün 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. İnşallah depremin yıl dönümünde konut teslimini tamamlamış olacağız.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder.

MACRON VE WİLDERS'E ÇOK SERT TEPKİ

Türkiye'nin demokrasi mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder.

Milletimizin değerlerine savaş açanlar kimi zaman darbeler kimiz zaman da ekonomik krizlerle dışarıdan destek almışlardır.

Başka ülkelerde de benzer süreçler yaşandı. Bu ülkelerde kendi, tarihine husumet besleyen yönetimler nedeniyle felaketlere şahit olduk.

Şu an Fransa'nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan'la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım.

Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kakmış bizimle ilgili bir şeyler yazıyor. Bir defa haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi?

Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda ne faşizm ne Nazizim var. Biz sosyal adaletle yol yürüyoruz.

'BUNDAN YANA PİŞMANLIĞIMIZ YOK'

Bugün Türkiye en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir. Milli gelirine göre en fazla harcama yapan ülke de Türkiye. Bundan yana pişmanlığımız yok. Bu insanlara en zor zamanlarında kucak açmaktan dolayı da şeref duyuyoruz.

Suriye'de 4 milyon civarında insanı hepsine sahip çıktık. Şimdi bir de orada briket evler yapıyoruz. İdlib'de evsiz kalan kardeşlerimizi oraya yerleştirmenin gayreti içindeyiz.

Biz batıdan teşekkür beklerken sınırlarımız dibinde terör koridoru oluşturma gayretiyle karşılaştık.

Libya'da meşru hükümetin yanında olduğumuz için destek beklerken iftiralarla dışlanmaya çalışıldık. Oradaki meşru hükümetin davetiyle oradayız. Biz Suriye halkının davetiyle oradayız.

Zalim Esed'in davetini beklemeye gerek yok. Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir.

Doğu Akdeniz'de hamleler geliştirirken engellemelere maruz kaldık. Kafkasya'da Azerbaycan'ın yanında olduğumuz için eleştirilere maruz kaldık.

ABD'YE ÇOK SERT SÖZLER

Bazı Amerikalılar ilham kardeşime sizin yanında Türkiye var gerekirse yaptırım uygularız diyor. Siz kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz. Yaptırımın neyse geç kalma.

S-400'leri geri gönderin dediniz. Biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz. Ben İHA'yı da SİHA'yı da Akıncıyı'da yapmaya muvaffak olan grubumuzu tebrik ediyorum.

Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar, durmak yok yola devam.

'YENİ SİNSİLİKLERLE KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR'

Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde kat edilen her mesafe milyonlarca mazlumun da sevinç kaynağıdır. Güçleri yetse ülkemiz bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle karşımıza çıkıyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar.