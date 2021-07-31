Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te açıklamalarda bulundu

Ülkede meydana gelen yangın afetleri için olay yerlerine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Marmaris'e giderek incelemelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı bu incelemelerin ardından yangına müdahaledeki birimlerden, afetzedelere yapılacak yardımlara kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İKİ VATANDAŞ HAİÇ HEPSİ TABURCU EDİLDİ"

"Marmaris'teki yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir."

"TEHLİKE ALTINDAKİ MAHALLELER BOŞALTILDI"

"Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı. Vatandaşlarımız güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındı ve her türlü ikmal mekanizması oluşturuldu.

Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmemiz en büyük üzüntümüz."

"MİLİASTA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

"Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.

Türkiye bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Her türlü kaybı telafi edebilecek güce ve imkana sahibiz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurla başlayacağız."

"SİYASET KONUSU YAPILMASI GEREKEN BİR MESELE DEĞİL"

"Tabi ülkemizin karşılaştığı her krizde orman yangınları konusunda da istismarcı bir kesim hemen harekete geçmiştir. Sosyal medya ve çeşitli kanallardan yalanlar ortaya saçılmıştır. Siyaset konusu yapılması gereken bir mesele değildir.

Canlarını tehlikeye atarak mücadele eden tüm çalışanlara zerre kadar saygısı olmayan bu zihniyeti yok farz ediyoruz. Allah'ın izniyle bu yangınların izleri kısa sürede silinecektir. Canlı kaybı dışındaki her şeyi telafi edecek güce sahibiz."

YAPILACAK YARDIMLAR BELLİ OLDU

"Bu noktada özellikle bugün sabah itibarıyla orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Antalya, Manavgat, Akseki Gündoğmuş'ta yangından etkilenen tüm mahalleler, Osmaniye, Kadirli ilçesi, Muğla- Marmaris, Bodrum, Milas Köyceğiz, Adana, Kozan yangından etkilenen tüm mahalleler hayata etkili afet bölgesi ilan edilmiştir.

Tarım hayvancılık ve seraların hasarları karşılanacaktır. Hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacaktır. Ev kiralayanlara ev kira yardımı yapılacaktır. Afet bölgesinde vergiler ertelenecek. SGK primleri ertelenecek. Tarım ziraat borçları ertelenecek .Faizsiz esnaf kredisi verilecek. KOSGEB acil desteği verilecek. 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlatılacak."

"5 MİLYON AĞAÇ DİKMİŞ BİR İKTİDARIZ"

"Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaç için 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir. Yanan alanlara fidan dikimine ilk yağmurların ardından başlıyoruz. Biz iktidar olduğumuz süre içerisinde 5 milyon ağaç dikmiş bir iktidarız."