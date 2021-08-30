Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Törenine konuşuyor! (canlı yayın)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz."

"(Ay Yıldız Projesi) Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız."

"(Ay Yıldız Projesi) Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız."

"Düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada yapacağız. Farklı kapasitelerde konferans salonu olacak. Muhteşem projenin milletimize, ordumuza hayırlı olmasını diliyorum."

"Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma yeni ortak merkezinin 19 Mayıs 2023 tarihinde açılacağı sözünü de tören esnasında aldı.

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