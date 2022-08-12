Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti! Bakan Murat Kurum sosyal konut projesinin detaylarını böyle duyurdu!

Gaziantep Sanayi ve Endüstri Merkezi'nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurup müjdelediği Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi ile ilgili bazı detayları paylaştı. Yen başlatılacak olan sosyal konut projesinin detaylarını bu akşam vereceklerini söyledi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ OLACAK"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yaptıklarını söyleyen Bakan Murat Kurum, sosyal konut probleminin çözümü için yeni bir adım atılacağı haberini vererek "Sosyal Konut talebi, bugüne kadar belki Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutlarını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle bugün akşam detaylarını vereceğimiz, Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın Gaziantep’imizde tüm Türkiye’mizle paylaşacağı bir projeyi sunacağız. Bu proje Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak. Bu çerçevede Gaziantepli kardeşim burada çalışan esnafım hemen en yakın alanda barınma ihtiyacını giderecekler." şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde yeni bir sanayi sitesi yapılacağını ve bu sitelerin şehrin dışında kalacağı bilgisini veren Bakan Kurum, bu projenin de Ağustos ayında ilan edileceğini belirterek, Gaziantep'te yapılan BÜSEM'i örnek göstererek yapılan arazi için "Âtıl bir araziydi. Bu arazide belediye başkanımız, valimiz ve milletvekillerimiz örnek bir çalışma yaptı. Bize, bu hazine arazisinin uygun bedellerle verilmesi talep edildi. Biz de burada 150 bin kardeşimizi istihdam edecekseniz bu araziyi sizlere uygun şartlarda tahsisini yaparız’ dedik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine tahsisini yaptık." ifadelerine yer verdi.

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