Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaşı Veli'yi anma töreninde! Toplu şekilde temelleri atılan Cemevleri'nin açılış törenleri gerçekleştirilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'de Hacı Bektaşı Veli'yi anma töreninde yaptığı konuşmada," Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cem eviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaşı Veli'yi anma töreninde! Toplu şekilde temelleri atılan Cemevleri'nin açılış törenleri gerçekleştirilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'de Hacı Bektaşı Veli'yi anma törenine katıldı.

Anma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Hz. hünkarın yaşadığı toprakların bereketini paylaşarak, bu sevgi barış ve muhabbet kapısında sizlerle durmanın memnuniyeti içindeyim. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin.

Bundan 751 yıl önce hakka yürüyen Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere tüm erenleri gönül sultanlarını rahmetle anıyorum. Dünyanın dört bir yanına yayılan Hacı Bektaş Veli irfanı yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Tevhidimiz bir olalım, diri olalım, diri olalım üzerine kuruludur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaşı Veli'yi anma töreninde! Toplu şekilde temelleri atılan Cemevleri'nin açılış törenleri gerçekleştirilecek!

Yaşadığımız kimi acılara rağmen millet olarak peygamberimizin öğüdünü samimi şekilde sahiplendik.

Hak dostlarının en önemli özelliği ehlibeyt sevgisi yanında inançlarını hayatın her alanına yansıtarak, insanların gönüllerini kazanmış olmalarıdır. Milletimiz en sıkıntılı dönemlerde dahi her kapının tevazuyla edeple başlayan makamlarla aşmayı başarmıştır. Verdiğimiz mücadelelerin hayırlı neticelenmesini Hz. Hünkar başta olmak üzere gönül sultanlarının dualarına borçlu olduğumuz biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaşı Veli'yi anma töreninde! Toplu şekilde temelleri atılan Cemevleri'nin açılış törenleri gerçekleştirilecek!

"HER YERDE FARKIMIZI ORTAYA KOYUYOR, KALICI İZLER BIRAKIYORUZ"

Yine Hz. Peygamberin emanetini korurken, Fahrettin Paşa'ya bu cesareti veren de aynı irfandı. Bugünde bayrak gösterdiğimiz her yerde farkımızı ortaya koyuyor, kalıcı izler bırakıyoruz. 2022'yi UNESCO ile Hacı Bektaş yılı olarak değerlendirdik. Hacı Bektaş Veli Dergahı diğer tüm kurumlar gibi kapatılmıştı. Bu sevgi ve muhabbet kapısının müze statüsü ile yeniden açılmasını sağlayan rahmetli Adnan Menderes'tir. Bu külliye tümüyle hizmete girmiştir.

Bu toprakları imanları ile yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaşı Veli'yi anma töreninde! Toplu şekilde temelleri atılan Cemevleri'nin açılış törenleri gerçekleştirilecek!

Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da 1.sınıf, aynı hak ve imkanlara sahip, hiçbirinden asla vazgeçmeyeceğimiz fertleridir.

"BU SİNSİ ALÇAK OYUNU BİRLİKTE BOZACAĞIZ"

Mezhep ve meşrep farklılıklarını körüklemek gibi her türlü faaliyetleri gösteriyorlar. Birliğimiz beraberliğimiz güçlendirme yönünde en küçük adıma tahammül edemeyenlerin sufleyi nereden aldıklarını biliyoruz. Kimi AB ülkelerinin Alevi, Bektaş-ı vatandaşlarımız üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu sizlerin de gördüğünü biliyorum. Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız.

Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cem eviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaşı Veli'yi anma töreninde! Toplu şekilde temelleri atılan Cemevleri'nin açılış törenleri gerçekleştirilecek!

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