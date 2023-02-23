Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!

Norveç merkezli Nobel Barış Ödülü bu yıl da adaylarını açıkladı. 2023 yılında Nobel Barış Komitesi tarafından Oslo'da verilecek olan ödüller Norveç Parlemontosu tarafından seçilmektedir. Bu yıl aday gösterilen kişi sayısı diğer yıllara göre daha düşük oldu. Listede ise Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ukrayna Başbakanı Zelenski ve İklim aktivisti Greta Thunberg'de yerini aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!

Alfred Bernhard Nobel'in nobelyumu buluşundan sonra bilim dünyasına katılarından dolayı Norveç Bilik Komitesi her yıl düzenli olarak Nobel'in anısına ödül töreni düzenlemeye başladı. 1901 yılından bugüne kadar verilen ödüle bu yıl aday sayısı dikkat çekti. Oslo merkezli Norveç Nobel Komitesi, adaylık başvurularının sonlandığı 1 Şubat itibarıyla ödüle aday gösterilenlerin sayısının 305 olduğunu, böylece 2019 yılından bu yana en düşük aday sayısının kaydedildiğini açıkladı. Son 8 yıldır ödüle aday gösterilenlerin sayısı 300’ün üzerinde seyrederken, 2016 yılında ise 376 adaylık ile en çok aday gösterilen yıl oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!

ADAY GÖSTERİLENLER 50 YIL GİZLİ TUTULUYOR

2020 ve 2021 yılında Kovid-19 nedeniyle yapılamayan ödül töreni bu yıl 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek. Nobel Barış Ödülüne aday gösterilenlerin isimleri ve adaylık bilgileri 50 yıl boyunca komite tarafından gizli tutulurken, ödüle aday gösterme yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar aday gösterdikleri isimleri kamuoyu ile paylaşabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE İKLİM AKTİVİSTİ GRETA'DA ADAY GÖSTERİLDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için 11 ülkeden başvuru yapıldığını söylemişti. Norveç’in Yeşiller Partisi milletvekili Lan Marie Nguyen Berg, iklim aktivistlerinden Greta Thunberg ve Vanessa Nakate’yi 2023 Nobel Barış Ödülü için aday gösterdiklerini açıklamıştı.

Devlet başkanları, siyasiler, üniversite profesörleri, dış ilişkiler kuruluşlarının yöneticilerinin de bulunduğu bir grup ödüle aday gösterebiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!

1 MİLYON DOLAT PARA ÖDÜLÜ VE NOBEL MADALYASI VERİLECEK

Nobel Ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve yaklaşık 1 milyon dolar para ödülü veriliyor.

2022 Nobel Barış Ödülünü Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties, 2021 Nobel Barış Ödülünü ise Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazanmıştı.

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