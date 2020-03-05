Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin görüşmesi için Moskova'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün Moskova'da bir araya gelecek.
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05 Mart 2020 Perşembe 10:32
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