  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin görüşmesi için Moskova'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin görüşmesi için Moskova'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün Moskova'da bir araya gelecek.

Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölüm fragmanı yayınlandıDoğduğun Ev Kaderindir 10. bölüm fragmanı yayınlandı

TBMM'de milletvekilleri yumruklarla birbirine girdi!TBMM'de milletvekilleri yumruklarla birbirine girdi!

Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı: ''Suriye'deki insani çözümüne destek vermelidir''Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı: ''Suriye'deki insani çözümüne destek vermelidir''

Yurt öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ışıklı destek!Yurt öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ışıklı destek!

 

05 Mart 2020 Perşembe 10:32

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Ailesinden ayrılan göçmen kız Menice'nin yürek burkan haykırışı!
Ailesinden ayrılan göçmen kız Menice'nin yürek burkan haykırışı!
Piyasalarda son durum! 5 Mart Perşembe
Piyasalarda son durum! 5 Mart Perşembe
TBMM'de milletvekilleri yumruklarla birbirine girdi!
TBMM'de milletvekilleri yumruklarla birbirine girdi!
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!
Umreden dönmüştü! Koronavirüs endişesiyle hastaneye gitti
Umreden dönmüştü! Koronavirüs endişesiyle hastaneye gitti
Yunan polisi saldırıya geçti! Göçmenlerden 1'i ölü, 5'i yaralı
Yunan polisi saldırıya geçti! Göçmenlerden 1'i ölü, 5'i yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek"
Metrobüste taciz iddiası! Tekme tokat dövüldü
Metrobüste taciz iddiası! Tekme tokat dövüldü
Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı: ''Suriye'deki insani çözümüne destek vermelidir''
Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı: ''Suriye'deki insani çözümüne destek vermelidir''
MSB'dan acı haber! 2 asker şehit, 6 asker yaralı
MSB'dan acı haber! 2 asker şehit, 6 asker yaralı