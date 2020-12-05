Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıkamış Horasan Yolu açılışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıkamış Horasan Yolu açılışına video konferans yöntemiyle canlı bağlanarak gündeme ilişkin konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"(Karakurt-Horasan) Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum.

Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk.

Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık.

Dağlık Karabağ'ın ve Azerbaycan topraklarının özgürlüğe kavuşmasına katkıda bulunduk.

Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor.

Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir.

Azerbaycan 30 yıl boyunca işgal altında tutulan topraklarını özgürleştirmiştir. Buna rağmen Fransa'nın aldığı karar felakettir.

Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi ve siyaset izlemeyi sürdüreceğiz."

AYRINTILAR GELECEK...